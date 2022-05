Ucraina | Massolo | “L’espulsione dalla Russia dei nostri diplomatici non deve preoccupare Putin ha risposto in ritardo a quelle di aprile”

(Di mercoledì 18 maggio 2022) Una risposta, seppur dura e ritardata, alle espulsioni die non un ulteriore passo verso l’isolamento da parte della Federazione russa. Il direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (Dis), l’ambasciatore Giuseppe, ritiene che la decisione delladi espellere 24italiani, 34 francesi e 27 spagnoli proprio mentre questi Paesi si stanno facendo portavoce dell’ala dialogante del blocco Nato-Ue non debba essere considerata preoccupante o l’ultima mossa verso un isolamento che avrebbe potuto precedere un vero scontro trae Occidente. “Non direi, la considero una prassi dato che ci sono già state nei mesi passati delle espulsioni a parti invertite – spiega l’ex diplomatico a Ilfattoquotidiano.it – Certo, le tempistiche sono un po’ ritardate ...

