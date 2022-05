Ucraina | Malpezzi Pd | ' Salvini stupisce | invio armi votato da tutti'

(Di mercoledì 18 maggio 2022) Roma, 18 mag (Adnkronos) - "Sull'dellenoi abbiamoall'unanimità - maggioranza e opposizione - in modo chiaro e il governo sta agendo all'interno di quel mandato che prevede sostegno e aiuti all'e che l'esecutivo a scadenze di tre mesi venga sempre a riferire nelle aule. Questo è quello che sta succedendo: il governo non sta facendo qualcosa fuori da quello che il Parlamento ha stabilito e". Lo ha detto Simona, presidente dei senatori del Pd, a Agorà su RaiTre. "Per quanto ci riguarda a noi non spaventano i voti e la presenza del governo in aula. Segnalo che il ministro Guerini è andato in commissione difesa anche la scorsa settimana, che lunedì era al Copasir -ha spigeato-. C'è un dialogo costante tra parlamento e ...

...- . In questo senso, da parte del Pd c'è pieno sostegno all'azione del Governo Draghi e alla scelte che sta facendo nella gestione della crisi internazionale perché aiutare l'è la ......proseguito- . Le parole del ministro Guerini erano chiare e inequivocabili e non non indicavano sicuramente delle misure di attacco perchè siamo tutti impegnati per consentire all'... Ucraina: Malpezzi (Pd), 'maggioranza deve sostenere Draghi, non indebolirlo' Roma, 18 mag (Adnkronos) - "Sull'invio delle armi noi abbiamo votato all'unanimità - maggioranza e opposizione - in modo chiaro e il governo sta agendo all'interno di quel mandato che prevede sostegno ...Roma, 18 mag (Adnkronos) – “Noi dobbiamo continuare a insistere nella richiesta, oggetto anche del dialogo tra ...