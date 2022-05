Stefania Craxi eletta presidente della commissione Esteri del Senato. Casini: bye bye maggioranza (Di mercoledì 18 maggio 2022) Stefania Craxi è stata eletta presidente della commissione Esteri al Senato. Dunque, dopo l’imbarazzante pasticcio del sollevamento dall’incarico di Vito Petrocelli, giudicato incompatibile per le sue posizioni sulla guerra in Ucraina, il M5s perde la guida dell’organismo. La debacle, però, non investe solo i pentastellati, ma l’intera maggioranza, come ampiamente sottolineato da Pierferdinando Casini che ha parlato di «definita disgregazione» della compagine. Stefania Craxi eletta presidente della commissione Esteri del Senato Stefania ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 18 maggio 2022)è stataal. Dunque, dopo l’imbarazzante pasticcio del sollevamento dall’incarico di Vito Petrocelli, giudicato incompatibile per le sue posizioni sulla guerra in Ucraina, il M5s perde la guida dell’organismo. La debacle, però, non investe solo i pentastellati, ma l’intera, come ampiamente sottolineato da Pierferdinandoche ha parlato di «definita disgregazione»compagine.del...

