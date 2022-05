Stefania Craxi eletta presidente della commissione Esteri del Senato (Di mercoledì 18 maggio 2022) AGI - È Stefania Craxi la nuova presidente della commissione Esteri del Senato. Sono stati 12 i voti a favore, nove i contrari e un astenuto, si apprende. Forza Italia ottiene cosi' la presidenza di una commissione: finora non ne aveva a Palazzo Madama. "Con onore e con grande senso di responsabilità mi accingo a ricoprire, in questo scorcio di legislatura, il ruolo di presidente della commissione Esteri del Senato, in uno scenario internazionale delicato che non consente tentennamenti ed equivoci di sorta e richiede al contempo un surplus di diplomazia". Così, Stefania Craxi, Senatore di Forza Italia (FI) e ... Leggi su agi (Di mercoledì 18 maggio 2022) AGI - Èla nuovadel. Sono stati 12 i voti a favore, nove i contrari e un astenuto, si apprende. Forza Italia ottiene cosi' la presidenza di una: finora non ne aveva a Palazzo Madama. "Con onore e con grande senso di responsabilità mi accingo a ricoprire, in questo scorcio di legislatura, il ruolo didel, in uno scenario internazionale delicato che non consente tentennamenti ed equivoci di sorta e richiede al contempo un surplus di diplomazia". Così,re di Forza Italia (FI) e ...

