Spread Btp - Bund: chiude in aumento a 193,1 punti (Di mercoledì 18 maggio 2022) Il differenziale tra Btp e Bund si è allargato a 193,1 punti, rispetto ai 181,4 punti della chiusura del giorno precedente. Nella seduta ha toccato un minimo a 188,7 punti alle 9.30 e un massimo a 193,...

