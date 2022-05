Salernitana Udinese | l’Arechi sold out | la società sta valutando altri 1000 posti

(Di mercoledì 18 maggio 2022)saràout per la sfida tra: i campani si giocano tanto e lo faranno davanti ad uno stadio gremitosarà una delle partite clou del weekend. In palio la salvezza da parte dei granata che dalla loro parte potranno contare sulla spinta del. I biglietti per la partita sono andati esauriti ed è previsto ilout. Lastaanche alcune soluzioni per aggiungere millericavabili dal settore ospiti, visto che dal Friuli arriveranno in pochi. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Salerno. 'I biglietti della gara Salernitana-Udinese sono finiti nel giro di un'ora ed in città c'è un entusiasmo dilagante che cresce con il passare delle ore. Molti tifosi però non sono riusciti ad acquistare il ticket per la partita. L'Arechi è già sold out per la sfida di domenica (ore 21) contro l'Udinese. L'impianto salernitano ospiterà 30mila persone per il record di spettatori di questo campionato. Lo scenario era prevedibile considerando l'importanza della posta in palio per i campani. A quattro giorni dalla gara contro l'Udinese, il tifo granata si prepara al meglio per la gara più importante dell'anno. Tra coreografia e cori un ospite d'eccezione.