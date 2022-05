Roma, coppia trovata morta in camera da letto: cadaveri in avanzato stato di decomposizione (Di mercoledì 18 maggio 2022) Macabra scoperta a Palestrina in provincia di Roma . I cadaveri di un uomo di 52 anni e una donna 60enne sono stati trovati in casa in avanzato stato di decomposizione. A dare l'allarme sono stati i ... Leggi su leggo (Di mercoledì 18 maggio 2022) Macabra scoperta a Palestrina in provincia di. Idi un uomo di 52 anni e una donna 60enne sono stati trovati in casa indi. A dare l'allarme sono stati i ...

Advertising

Sara74927299 : Soleil le farà un mazzo quadrato ma non perché chissà cos'è ma userà l'effetto gf cosa che per lei non solo non c'è… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Una coppia è stata trovata senza vita in camera da letto. In casa sono stati trovati molti flaconi di metadone. L’ipotesi è l’… - fanpage : Una coppia è stata trovata senza vita in camera da letto. In casa sono stati trovati molti flaconi di metadone. L’i… - romalifenews : Il ritrovamento è avvenuto in un appartamento a Palestrina. I corpi erano in stato avanzato di decomposizione #Roma… - Alessia99543012 : #PRELEMI @GiuliaSalemi93 @ipertao fra oggi è ieri non è cambiato niente. L'unica differenza le corna di Pier il… -