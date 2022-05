Referendum giustizia, la Lega parla di “censure”. Ma il bavaglio l’ha messo il promotore Salvini: in un mese solo 2 dichiarazioni (e 2 tweet) (Di mercoledì 18 maggio 2022) A Milano qualche leghista prova a spacciarlo per un complotto: “Basta censura sui Referendum sulla giustizia!”, gridava lunedì un gruppetto in presidio davanti a palazzo Marino. Ma se una censura sull’appuntamento del 12 giugno esiste, finora è arrivata proprio dal Carroccio. Anzi da Matteo Salvini, che attento com’è alla pancia del Paese ha capito in largo anticipo l’aria che tira: i cinque Referendum sulla “giustizia giusta” da lui promossi insieme al Partito radicale sono ad altissimo rischio flop. E non da oggi ma da metà febbraio, quando la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il quesito sulla responsabilità diretta dei magistrati – il più popolare dei sei originari – nonché i due dell’associazione Coscioni su eutanasia e cannabis, che avrebbero garantito l’effetto traino. A ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 18 maggio 2022) A Milano qualche leghista prova a spacciarlo per un complotto: “Basta censura suisulla!”, gridava lunedì un gruppetto in presidio davanti a palazzo Marino. Ma se una censura sull’appuntamento del 12 giugno esiste, finora è arrivata proprio dal Carroccio. Anzi da Matteo, che attento com’è alla pancia del Paese ha capito in largo anticipo l’aria che tira: i cinquesulla “giusta” da lui promossi insieme al Partito radicale sono ad altissimo rischio flop. E non da oggi ma da metà febbraio, quando la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il quesito sulla responsabilità diretta dei magistrati – il più popolare dei sei originari – nonché i due dell’associazione Coscioni su eutanasia e cannabis, che avrebbero garantito l’effetto traino. A ...

