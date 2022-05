“Nati per leggere”, il Comune di Fondi aderisce al progetto con delibera di Giunta (Di mercoledì 18 maggio 2022) Fondi – Anche il Comune di Fondi, con apposita delibera di Giunta, ha aderito ieri al progetto “Nati per leggere”, programma nazionale rivolto alle famiglie con bambini in età prescolare promosso dall’Associazione Culturale Pediatri, dall’Associazione Italiana Biblioteche e dal Centro per la Salute del Bambino Onlus. La sottoscrizione del protocollo d’intesa è ancor più significativa per la Città di Fondi che, anche quest’anno, con diverse iniziative in programma nel mese corrente, ha aderito al Maggio dei Libri. Il progetto NpL, acronimo con cui è identificato il programma al livello nazionale, si propone di diffondere la buona abitudine alla lettura tra le famiglie con bambini dai primi mesi di vita fino a sei anni ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 18 maggio 2022)– Anche ildi, con appositadi, ha aderito ieri alper”, programma nazionale rivolto alle famiglie con bambini in età prescolare promosso dall’Associazione Culturale Pediatri, dall’Associazione Italiana Biblioteche e dal Centro per la Salute del Bambino Onlus. La sottoscrizione del protocollo d’intesa è ancor più significativa per la Città diche, anche quest’anno, con diverse iniziative in programma nel mese corrente, ha aderito al Maggio dei Libri. IlNpL, acronimo con cui è identificato il programma al livello nazionale, si propone di diffondere la buona abitudine alla lettura tra le famiglie con bambini dai primi mesi di vita fino a sei anni ...

