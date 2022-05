Napoli, ragazzi accoltellati a Marechiaro: 15enne finisce in un istituto di pena (Di mercoledì 18 maggio 2022) È stato accompagnato in un istituto penale minorile il 15enne, incensurato, figlio di un ergastolano ritenuto vicino al clan Lo Russo, accusato di duplice tentato omicidio avvenuto domenica scorsa a Marechiaro, a Napoli. Il gip del tribunale per i minorenni di Napoli non L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 18 maggio 2022) È stato accompagnato in unle minorile il, incensurato, figlio di un ergastolano ritenuto vicino al clan Lo Russo, accusato di duplice tentato omicidio avvenuto domenica scorsa a, a. Il gip del tribunale per i minorenni dinon L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

