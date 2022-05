Napoli, Lozano è rientrato in Messico per operarsi: le ultime (Di mercoledì 18 maggio 2022) sulle condizione dell’attaccante di Spalletti Hirving Lozano, attaccante del Napoli, è rientrato in Messico per operarsi alla spalla infortunatasi lo scorso 3 febbraio in Nazionale. Il giocatore non sarà pertanto a disposizione si Spalletti in casa dello Spezia. Nell’allenamento di oggi Nell’allenamento di oggi la squadra dopo una prima fase di attivazione e torello ha svolto partita a tema a campo ridotto ed esercitazione di possesso palla. A chiusura di sessione partita a campo ridotto. Di Lorenzo ha effettuato lavoro di prevenzione in piscina. Osimhen lavoro di prevenzione in palestra. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 18 maggio 2022) sulle condizione dell’attaccante di Spalletti Hirving, attaccante del, èinperalla spalla infortunatasi lo scorso 3 febbraio in Nazionale. Il giocatore non sarà pertanto a disposizione si Spalletti in casa dello Spezia. Nell’allenamento di oggi Nell’allenamento di oggi la squadra dopo una prima fase di attivazione e torello ha svolto partita a tema a campo ridotto ed esercitazione di possesso palla. A chiusura di sessione partita a campo ridotto. Di Lorenzo ha effettuato lavoro di prevenzione in piscina. Osimhen lavoro di prevenzione in palestra. L'articolo proviene da Calcio News 24.

