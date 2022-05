Milan, accordo raggiunto per i rinnovi di Maldini e Massara (Di mercoledì 18 maggio 2022) Le ultime news sul calciomercato del Milan: come viene riportato da Repubblica, accordo raggiunto per i rinnovi di Maldini e Massara Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 18 maggio 2022) Le ultime news sul calciomercato del: come viene riportato da Repubblica,per idi

Advertising

MLCNSN : RT @86_longo: ? Come già ampiamente raccontato, #Maldini e #Massara lavoreranno per il #Milan anche nella prossima stagione ( accordo con l… - lilshoguns : RT @86_longo: ? Come già ampiamente raccontato, #Maldini e #Massara lavoreranno per il #Milan anche nella prossima stagione ( accordo con l… - giorgiogaias : RT @theMilanZone_: ? #Milan, accordo raggiunto con #Maldini per il rinnovo. Resterà anche #Massara via @repubblica - PianetaMilan : #Milan, accordo raggiunto per i rinnovi di #Maldini e #Massara - Amartya1996 : RT @86_longo: ? Come già ampiamente raccontato, #Maldini e #Massara lavoreranno per il #Milan anche nella prossima stagione ( accordo con l… -