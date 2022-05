L’Aquila, terrore all’asilo: auto sfonda il cancello e travolge i bambini. Cinque feriti, uno è grave (Di mercoledì 18 maggio 2022) terrore in un asilo delL’Aquila, dove un’auto ha sfondato i cancelli ed è piombata su un gruppo di bambini che stavano giocando nel giardino della scuola dell’infanzia 1 Maggio alL’Aquila. Sarebbero Cinque i bambini rimasti feriti, secondo le prime informazioni, uno dei quali in modo grave. L’auto era parcheggiata in una strada in discesa quando, per motivi ancora da accertare, si è messa in marcia. Sul posto sono presenti ambulanze, vigili del Fuoco, polizia, carabinieri e Vigili urbani. “Abbiamo appreso questa tragica notizia paradossalmente mentre stavamo festeggiando il primo bambino nato a Fontecchio, nelle aree interne, dopo l’approvazione della legge sullo spopolamento; il primo nato che ha ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 18 maggio 2022)in un asilo del, dove un’hato i cancelli ed è piombata su un gruppo diche stavano giocando nel giardino della scuola dell’infanzia 1 Maggio al. Sarebberorimasti, secondo le prime informazioni, uno dei quali in modo. L’era parcheggiata in una strada in discesa quando, per motivi ancora da accertare, si è messa in marcia. Sul posto sono presenti ambulanze, vigili del Fuoco, polizia, carabinieri e Vigili urbani. “Abbiamo appreso questa tragica notizia paradossalmente mentre stavamo festeggiando il primo bambino nato a Fontecchio, nelle aree interne, dopo l’approvazione della legge sullo spopolamento; il primo nato che ha ...

