Advertising

capuanogio : #Dybala all'#Inter, ufficialità non molti giorni dopo la fine del campionato: quadriennale da 6 milioni più bonus.… - De_Sand88 : RT @Gazzetta_it: I conti migliorano: basterà vendere un solo top player #Inter - sportli26181512 : Inter, i conti migliorano: basterà vendere un solo top player: Inter, i conti migliorano: basterà vendere un solo t… - Gazzetta_it : I conti migliorano: basterà vendere un solo top player #Inter - pino_nostro : RT @capuanogio: #Dybala all'#Inter, ufficialità non molti giorni dopo la fine del campionato: quadriennale da 6 milioni più bonus. Giocherà… -

Questo è stato infatti l'obiettivo - più volte dichiarato dalla proprietà cinese - che ha pervaso l'intera stagione 2021 - 22 dell'. Guarda tutta la Serie A TIM su DAZN. Attiva ora Non perderti ...I rossoneri, infatti, sono pronti a ripetere l'affare Adli ma bisogna fare icon la concorrenza. ConcorrenzaE' noto da tempo l'interesse da parte delle big, Napoli e. Proprio dei ...La vittoria contro l’Inter a Milano non conta nulla: nel calcio i mesi passati sono preistoria. Le parole di Dionisi sugli ultimi 90' di campionato contro il Milan: «Noi l’affronteremo nel miglior ...Aumento di stipendio per il generale Francesco Paolo Figliuolo, già commissario per l'emergenza Covid e ora al Comando operativo di ...