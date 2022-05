(Di mercoledì 18 maggio 2022)– Sono ancora in fase di accertamento le cause dell’stradale avvenuto stamattina all’incrocio tra Via Nazionale e Via Caitina a. Una Fiat 500, condotta da unmobilista con disabilità, titolare di patente speciale, è finita dritta nell’isolache si trova all’intersezione. L’anziano, è rimasto ferito, così come la moglie che era a bordo. Entrambi sono stati trasportati al pronto soccorso cavandosela con pochi giorni di prognosi. Sul posto la polizia locale. L'articolo proviene da Quotidiano di Ragusa.

Advertising

quotidianodirg : #Cronaca #incidente Incidente a Modica, auto finisce su spartitraffico - PositanoMaria : RT @EssereAnimali: ?? Un grave incidente si è verificato stamattina sulla SS 114 Modica-Pozzallo. ?? A causa di un guasto ai freni, un furg… - RosannaMarani : RT @EssereAnimali: ?? Un grave incidente si è verificato stamattina sulla SS 114 Modica-Pozzallo. ?? A causa di un guasto ai freni, un furg… - SkyLaGatta : RT @EssereAnimali: ?? Un grave incidente si è verificato stamattina sulla SS 114 Modica-Pozzallo. ?? A causa di un guasto ai freni, un furg… - CorriereRagusa : Decine di polli morti bruciati in un incidente sulla Modica Pozzallo -

CorrierediRagusa.it

... a causa di un guasto meccanico, ha preso fuoco nella prima mattinata di mercoledì mentre transitava sullaPozzallo. Il conducente è riuscito a mettersi in salvo, illeso, mentre i polli, ...Un graveha visto coinvolto questa mattina un furgone per il trasporto dei polli che si è incendiato a causa di un guasto ai freni sulla- Pozzallo. Il conducente è riuscito a mettersi in ... Decine di polli morti bruciati in un incidente sulla Modica Pozzallo - Modica Sono in fase di accertamento le cause dell’incidente stradale avvenuto stamattina all’incrocio tra Via Nazionale e Via Caitina. Una Fiat 500, condotta da un automobilista con disabilità, titolare di ...MODICA - Incidente stradale, questa mattina, nel Ragusano. Dopo l'incendio che ha visto andare in fiamme un mezzo pesante da lavoro e morire decide di ...