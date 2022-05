Il Tg5 ha trasmesso una partita di paintball | ma non «come servizio sulla guerra»

(Di mercoledì 18 maggio 2022) Il 17 maggio 2022 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione che chiedeva di verificare le informazioni riportate in un tweet pubblicato il 29 aprile 2022, contenente un filmato di 18 secondi che mostra l’inviata del Tg5 Gabriella Simoni che parlava in diretta da Bakmut, in Ucraina. Nella parte destra dello schermo, il racconto della giornalista è stato illustrato da un video che mostrava alcuni uomini in mimetica mentre correvano e sparavano utilizzando fucili e pistole. La giornalista non descrive in alcun modo le immagini trasmessesfondo. Il video è accompagnato da un commento, scritto dall’autore del tweet, in cui si legge: «Tg5, Tg3 e alcune trasmissioni TV mandano in onda immagini di unadiin Ucraina. ...

