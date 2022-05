Il Monza con un piede in finale: battuto il Brescia 2-1 nella semifinale di andata (Di mercoledì 18 maggio 2022) Il Monza sente profumo di finale. Adesso alla squadra di Corini serve un'impresa di vincere in trasferta con due gol di scarto Leggi su itasportpress (Di mercoledì 18 maggio 2022) Ilsente profumo di. Adesso alla squadra di Corini serve un'impresa di vincere in trasferta con due gol di scarto

Advertising

enpaonlus : Villasanta, riccio cade in un tubo nel campo di basket. La segnalazione da un gruppo di giovani - MBNews… - sportli26181512 : Monza, la finale è più vicina. Gytkjaer affonda il Brescia con una doppietta: Monza, la finale è più vicina. Gytkja… - bresciasport : BRESCIA, PASSO FALSO CON IL MONZA: GYTKJAER GELA IL RIGAMONTI Il Monza passa al Rigamonti, ora si fa dura Leggi l… - Serena_Monza_IT : #3cosebelle Un messaggio della mia prof. di matematica delle medie (e mi commuovo), una ex collega che mi ringrazia… - tabellamercatob : Seconda semifinale #Playoff #SerieB per 3^promozione #SerieA Finale #BresciaMonza 1-2 Moreo e doppietta di Gytkjae… -