Guerra tra clan, ammazzato a Napoli con 5 colpi in faccia (Di mercoledì 18 maggio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Emanuele De Angelis, ultima vittima di quella che sembra profilarsi come la faida della zona occidentale di Napoli, non era un pesce grosso. Ventotto anni, con precedenti penali per spaccio di droga e ricettazione, avrebbe avuto contatti con il clan Vigilia attivo a Soccavo ed in Guerra, a colpi di agguati nelle ultime settimane, con il clan Grimaldi. Il giovane sarebbe stato attirato in una trappola nella serata di ieri ed ucciso con cinque colpi al volto esplosi da distanza ravvicinata. Il corpo è stato trovato dalla Polizia stamattina alle 7.30, riverso a terra in un grande giardino condominiale con alberi di arancio in via Contieri 8, in una zona isolata di Soccavo alle spalle della parrocchia di S. Maria delle Grazie, non ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 18 maggio 2022) Tempo di lettura: 3 minuti– Emanuele De Angelis, ultima vittima di quella che sembra profilarsi come la faida della zona occidentale di, non era un pesce grosso. Ventotto anni, con precedenti penali per spaccio di droga e ricettazione, avrebbe avuto contatti con ilVigilia attivo a Soccavo ed in, adi agguati nelle ultime settimane, con ilGrimaldi. Il giovane sarebbe stato attirato in una trappola nella serata di ieri ed ucciso con cinqueal volto esplosi da distanza ravvicinata. Il corpo è stato trovato dalla Polizia stamattina alle 7.30, riverso a terra in un grande giardino condominiale con alberi di arancio in via Contieri 8, in una zona isolata di Soccavo alle spalle della parrocchia di S. Maria delle Grazie, non ...

