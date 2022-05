Graphic novel, 7 uscite e appuntamenti da non perdere (Di mercoledì 18 maggio 2022) Graphic novel: quest'anno il Salone del libro dedica più spazio al fumetto, con anteprime e incontri. Il 21 maggio Raul Pantaleo e Marta Gerardicon, autori di Il grande squilibrio per BeccoGiallo Editore, si confrontano sulla crisi climatica con Angelo Tartaglia, professore di Fisica presso il Dipartimento di Scienza Applicata e Tecnologia del Politecnico di Torino, ed Ezio Bertok, del Controsservatorio Val Susa (Bosco degli scrittori, PAD OVAL, 13.30). Lo stesso giorno Mara Cerri, Chiara Lagani e Laura Paolucci parlano di L'amica geniale (Sala Bronzo, PAD 2, 17.30), che avrà la sua versione Graphic con Coconino Press. Il 22 Lelio Bonaccorso (Peppino Impastato, un giullare contro la mafia, Gli ultimi giorni di Marco Pantani) spiega come nasce un'opera di Graphic journalism (in collaborazione con Tunué, Lab Fumetto, Pad ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 18 maggio 2022): quest'anno il Salone del libro dedica più spazio al fumetto, con anteprime e incontri. Il 21 maggio Raul Pantaleo e Marta Gerardicon, autori di Il grande squilibrio per BeccoGiallo Editore, si confrontano sulla crisi climatica con Angelo Tartaglia, professore di Fisica presso il Dipartimento di Scienza Applicata e Tecnologia del Politecnico di Torino, ed Ezio Bertok, del Controsservatorio Val Susa (Bosco degli scrittori, PAD OVAL, 13.30). Lo stesso giorno Mara Cerri, Chiara Lagani e Laura Paolucci parlano di L'amica geniale (Sala Bronzo, PAD 2, 17.30), che avrà la sua versionecon Coconino Press. Il 22 Lelio Bonaccorso (Peppino Impastato, un giullare contro la mafia, Gli ultimi giorni di Marco Pantani) spiega come nasce un'opera dijournalism (in collaborazione con Tunué, Lab Fumetto, Pad ...

