Formia | scolaresche a lezione di sostenibilità ambientale

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 18 maggio 2022)– Il Rotary Club-Gaeta, nell’ambito del Progetto finanziato dal Distretto 2080 “Giovani e”, ha organizzato nella giornata di lunedì in piazza Sant’Eramo in Colle la prima giornata di informazione/formazione con i giovani delle scuole del territorio. Una numerosa rappresentanza della scolaresca dell’Istituto Comprensivo “Dante Alighieri”, composta da circa 85 allievi, ha partecipato ad una dimostrazione sui pericoli di incendio nei luoghi non urbanizzati. I volontari della Protezione Civile Ver Sud Pontino del presidente Antonio Tomao hanno spiegato e dimostrato il Triangolo del Fuoco, i dispositivi e le procedure necessarie a prevenire e proteggere in caso di incendio, dando ai giovani studenti la possibilità di utilizzare gli strumenti antincendio in totale sicurezza. Alla ...