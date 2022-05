Ddl Concorrenza, in Liguria cresce la rabbia dei balneari: “Abbiamo investito, non lo dimentichino” (Di mercoledì 18 maggio 2022) Sono 1.250 gli stabilimenti, 4 mila le attività: «Siamo pronti a farci sentire in maniera rumorosa il 2 giugno» Leggi su ilsecoloxix (Di mercoledì 18 maggio 2022) Sono 1.250 gli stabilimenti, 4 mila le attività: «Siamo pronti a farci sentire in maniera rumorosa il 2 giugno»

Advertising

Frankf1842 : RT @ErmannoKilgore: Chi ha investito ha un atto concessorio che lo giustifica, non una licenza quadriennale. - ilpiucompleto1 : RT @ErmannoKilgore: Chi ha investito ha un atto concessorio che lo giustifica, non una licenza quadriennale. - ErmannoKilgore : Chi ha investito ha un atto concessorio che lo giustifica, non una licenza quadriennale. - EsmeraldaMori1 : RT @mentinfuga: DDL concorrenza: ovvero privatizzazione dell'acqua e dei beni comuni - - fromeo : -