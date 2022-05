(Di mercoledì 18 maggio 2022) Pechino, 18 mag. (Adnkronos/Xinhua) - Ledellasono diminuite del 4,8% rispetto all'anno precedente neidi quest'anno, come emerge dai nuovi dati. Ledel Paese sono ammontate a circa 7,43 trilioni di yuan (circa 1,1 trilioni di dollari Usa) durante il periodo. Lo rende noto il Ministero delle Finanze. Il governo centrale e i governi locali hanno raccolto 3,46 trilioni di yuan e 3,97 trilioni di yuan di, in calo rispettivamente del 5,7% e del 3,9%. Lesono state pari a 6,23 trilioni di yuan nel periodo gennaio-aprile, in calo del 7,6% rispetto all'anno precedente.La spesa fiscale è aumentata del 5,9% ...

Cina: entrate fiscali -4,8% in primi quattro mesi 2022

