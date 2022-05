Brescia-Sassari stasera in tv: orario e diretta streaming gara-2 quarti di finale playoff 2022 basket Serie A1 (Di mercoledì 18 maggio 2022) L’orario e come vedere in diretta Germani Brescia-Banco di Sardegna Sassari, sfida valida come gara-2 dei quarti di finale dei playoff della Serie A1 2021/2022 di basket. Il primo atto della Serie ha visto i lombardi imporsi al termine di una partita dal tasso spettacolare elevatissimo; date le premesse, c’è da giurare che la Serie rimarrà dall’esito incerto e che i sardi faranno di tutto per pareggiare i conti. La palla a due è in programma alle ore 20:30 di mercoledì 18 maggio, con la sfida che sarà visibile in diretta streaming su Eurosport 2, disponibile anche su Dazn e Sky, e su Discovery +. In alternativa, Sportface vi ... Leggi su sportface (Di mercoledì 18 maggio 2022) L’e come vedere inGermani-Banco di Sardegna, sfida valida come-2 deidideidellaA1 2021/di. Il primo atto dellaha visto i lombardi imporsi al termine di una partita dal tasso spettacolare elevatissimo; date le premesse, c’è da giurare che larimarrà dall’esito incerto e che i sardi faranno di tutto per pareggiare i conti. La palla a due è in programma alle ore 20:30 di mercoledì 18 maggio, con la sfida che sarà visibile insu Eurosport 2, disponibile anche su Dazn e Sky, e su Discovery +. In alternativa, Sportface vi ...

