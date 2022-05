Bonus Bollette Luce e Gas 2022: come funziona, importi e a chi spetta (Di mercoledì 18 maggio 2022) Ultimamente il costo delle Bollette per Luce e gas sta davvero aumentando. Il Bonus Bollette Luce e Gas 2022 verrà infatti prorogato fino al 31 Dicembre 2022. Questo prevede sconti in bolletta sia per quanto riguarda la fornitura di energia elettrica sia per la componente gas. Le agevolazioni sono pensate per chi ha un ISEE basso e quest’anno ci sono alcune novità. Vediamole insieme. ISEE basso Bonus Bollette 2022 Il Bonus è rivolto a oltre 5,2 milioni di famiglie con un reddito basso. Non è previsto inoltre nessun limite sul tipo di contratto di fornitura attivo e quindi può essere sia in regime tutelato che libero. Un’altra novità è il limite ISEE non è più di 8.265euro bensì di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 18 maggio 2022) Ultimamente il costo dellepere gas sta davvero aumentando. Ile Gasverrà infatti prorogato fino al 31 Dicembre. Questo prevede sconti in bolletta sia per quanto riguarda la fornitura di energia elettrica sia per la componente gas. Le agevolazioni sono pensate per chi ha un ISEE basso e quest’anno ci sono alcune novità. Vediamole insieme. ISEE bassoIlè rivolto a oltre 5,2 milioni di famiglie con un reddito basso. Non è previsto inoltre nessun limite sul tipo di contratto di fornitura attivo e quindi può essere sia in regime tutelato che libero. Un’altra novità è il limite ISEE non è più di 8.265euro bensì di ...

Advertising

CorriereCitta : Bonus Bollette Luce e Gas 2022: come funziona, importi e a chi spetta - borsainside : Che fine ha fatto il #bonus200euro per le #partiveIva? #fisco - FnpCisl : ??Il Governo ha recepito le istanze della #Cisl e della #FNP ??Oltre metà degli italiani riceverà a luglio il bonus 2… - nonnoseo : 200€ il #bonus umiliazione #bollette x pensionati con 5/600€/mese con cifre del gas triplicate e luce raddoppiate.… - zazoomblog : Decreto Aiuti testo definitivo in Gazzetta: bollette bonus tutte le misure - #Decreto #Aiuti #testo #definitivo… -