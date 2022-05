(Di mercoledì 18 maggio 2022) Roma – Sulla A12 Roma-Civitavecchia, per consentire lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, dalle 22:00 di giovedì 19 alle 6:00 di venerdì 20 maggio, saràladi, inverso Roma. In alternativa si consiglia di entrare alladi Torrimpietra. Inoltre, saràl’area di servizio “Arrone ovest”, situata nel tratto compreso trae l’allacciamento con la Roma Fiumicino, in direzione di quest’ultima, nelle due notti consecutive di giovedì 19 e venerdì 20 maggio, con orario 22:00-6:00. (Agenzia Dire)

Advertising

RomaDailyNews

Di conseguenza, ad oggi, si vive una situazione di stallo che non turba minimamente né la proprietà del club né, tantomeno, la squadra che è fortemente concentrata sulla partita dicontro l' ......di dare una risposta forte alla proprietà prorogando lo sciopero per tutta la giornata di. ... consigliere comunale dal […] Navigazione articoli, camion a fuoco: disagi all'altezza di ... A12, domani notte chiusa entrata stazione Maccarese-Fregene - RomaDailyNews Si registrano 5 chilometri di coda tra Ovada e Voltri in direzione Voltri, in corrispondenza del bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia ...Intorno alle 06 di questa mattina un mezzo pesante è andato a fuoco sulla A12, poco prima dello svincolo per Bolzaneto. Le fiamme sono scaturite dal cassone ...