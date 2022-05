A Palazzo Moroni la Festa delle api

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 18 maggio 2022) Nell’ambito del Progetto europeo BEEPATHNET – RELOADED per Bergamo Città AmicaApi, in occasione della Giornata MondialeApi – che si celebra il 20 maggio allo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza degli impollinatori, sulle minacce che affrontano e sul loro contributo allo sviluppo sostenibile –e Giardinia Bergamo propone un fine settimana ricco di iniziative dedicate alla scoperta di questi importantissimi insetti. L’appuntamento, è per venerdì 20, sabato 21 e domenica 22 maggio 2022 nel suggestivo parco storico del Bene del FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano, nel cuore della Città Alta, con tante attività volte a scoprire la vitaapi mellifere e il loro ruolo cruciale nel mantenimento della biodiversità, in quanto consentono a molte piante di ...