Travolto dal trattore nel terreno | muore 65enne di Serre

Leggi su anteprima24

(Di martedì 17 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) – Aveva 65 anni, il pensionato deceduto questo pomeriggio sotto al suo. L’episodio è accaduto in località Favali, negli Alburni. Per cause ancora in corso di accertamento da parte degli inquirenti, il, operaio in pensione, stava effettuando dei lavori agricoli di pulizia all’interno del suocon uncingolato quando, per cause ancora in corso di accertamento, sarebbe sceso dal mezzo agricolo che lo ha investito e. Il corpo, ormai senza vita dell’uomo, è rimasto incastrato sotto al mezzo agricolo, divenendo irriconoscibile. Inutile ogni tentativo dei sanitari del 118 giunti aa bordo dell’eliambulanza, dei vigili del fuoco e dei carabinieri della locale ...