Traffico Roma del 17-05-2022 ore 11 | 30

(Di martedì 17 maggio 2022) Luceverdementre Mati dalla redazione iniziamo con un incidente sulla via del mare all’altezza di Mezzocammino qui lunghe code In entrambe le direzioni altro incidente sulla Colombo all’altezza di via di Casal Palocco in direzione di Ostia al Quadraro invece incidente in via Scribonio Curione all’incrocio con via Aurelio cotta ci spostiamo sulla carreggiata interna del raccordo qui file della diramazioneSud a via Ardeatina sulla tangenzialerallentato all’altezza della Salaria direzione Foro Italico continuano le code in ingresso nella capitale sulla Flaminia dal raccordo e sulla Cassia a partire dalla Giustiniana e per lavori sulla Pontina file tra Spinaceto Castel di Decima In entrambe le direzioni sulla Tiburtina oggi e domani lavori di asfaltatura tra le 7 e le 18 con riduzione di carreggiata tra Piazza delle ...