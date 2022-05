«Siamo sul punto di non essere più una democrazia» dice il cantante sulla possibilità che a Corte Suprema annulli la sentenza Roe v Wade (Di martedì 17 maggio 2022) Giù le mani dal diritto all’aborto. John Legend non ci sta. Questo diritto non va abolito. Intervistato dal Guardian, il cantautore e produttore discografico presenta il nuovo singolo, Dope, che uscirà il 20 maggio. Ma non perde occasione di parlare di ciò che sta succedendo in America a proposito di un diritto finito sotto attacco. Legge sull'aborto, lo sdegno delle star sui social guarda le foto Leggi anche › Diritto all’aborto in pericolo: la Corte Suprema degli Stati Uniti pronta ad abolirlo ... Leggi su iodonna (Di martedì 17 maggio 2022) Giù le mani dal diritto all’aborto. John Legend non ci sta. Questo diritto non va abolito. Intervistato dal Guardian, il cantautore e produttore discografico presenta il nuovo singolo, Dope, che uscirà il 20 maggio. Ma non perde occasione di parlare di ciò che sta succedendo in America a proposito di un diritto finito sotto attacco. Legge sull'aborto, lo sdegno delle star sui social guarda le foto Leggi anche › Diritto all’aborto in pericolo: ladegli Stati Uniti pronta ad abolirlo ...

Advertising

AmiciUfficiale : Alex porta sul palco della Finale il suo nuovo inedito 'Non siamo soli'! Per votare per lui manda un sms al 477.000… - fattoquotidiano : In caso di fiducia, il M5S non voterà la norma pro inceneritore a Roma. L’ex premier: “Non siamo vincolati a un’all… - NicolaPorro : ?? Siamo andati sul sito degli #internazionaliditalia di #tennis e quello che abbiamo notato sui #russi è incredibil… - giulialucanto : RT @ggiorgia__: siamo tutti d’accordo sul fatto che quando si cambia sfondo al telefono inizia un nuovo periodo della propria vita? - RZALLONE : @belladinotte23 che poi tutti ci siamo sempre domandati: cosa minchia ci fanno tre civette sul comò? adesso capisco?????? -