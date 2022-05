Scialpi | “Vivo in povertà | conto sui concerti per potermi permettere di andare dal dentista Sennò aprirò un localino a Malaga”

(Di martedì 17 maggio 2022) “No, non ho superato i miei problemi economici ma non sono il solo a vivere in condizioni di. Lo stop a ogni attività imposto dal lockdown ha peggiorato le cose. Non dovrebbero essere le multinazionali a ricevere aiuti e “ristori” dallo Stato, ma le etichette più piccole, indipendenti.suiper riuscire a tornare ad avere una vita “normale” edidal. Come tutti. E se proprio non riuscirò, be’ forseun“. A dirlo è, cantante icona degli anni Ottanta ora finito in condizioni di indigenza a causa della battuta d’arresto della sua carriera, ormai da tempo in declino, che in un’intervista al Corriere in occasione del ...

Advertising

FQMagazineit : Scialpi: “Vivo in povertà, conto sui concerti per potermi permettere di andare dal dentista. Sennò aprirò un locali… - WeLoveScialpi : RT @scialpi: Scialpi compie 60 anni: Farò presto dei concerti, se sono vivo è grazie al pacemaker - rossellafas : RT @scialpi: Scialpi compie 60 anni: Farò presto dei concerti, se sono vivo è grazie al pacemaker - moonydays71 : RT @scialpi: Scialpi compie 60 anni: Farò presto dei concerti, se sono vivo è grazie al pacemaker - scialpi : RT @scialpi: Scialpi compie 60 anni: Farò presto dei concerti, se sono vivo è grazie al pacemaker -

Il Fatto Quotidiano

... #guerra #inquinamento #potere #lobby #ignoranza #valori pic.twitter.com/VjBg9T9Nb4 - SHALPY (@) April 30, 2022 Laura Zangarini per corriere.it'Compio 60 anni, ma lo zero non ...NUOVO MATRIMONIO -è già stato sposato con Roberto Blasi per sei anni: 'Per me un amore ... Sonograzie al peacemaker… Gli ultimi esami che ho fatto la settimana scorsa sono andati ... Scialpi: “Vivo in povertà, conto sui concerti per potermi permettere di andare dal dentista Il cantante dice di non aver ancora superato i problemi economici. A settembre tornerà a esibirsi. E rivela di essere pronto alle seconde ...Il cantante icona degli anni 80 festeggia al mare con gli amici. Poi torna a pedalare: in bici e sul palco, con una tournée al via in .... Chiederò un triciclo come regalo di compleanno . Spiritoso e ...