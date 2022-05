Rimanere in servizio dopo i 42 anni e 10 mesi è possibile per il docente? (Di martedì 17 maggio 2022) Solo in 3 casi è concesso il trattenimento in servizio ai dipendenti pubblici. Ed in particolare a quelli del comparto scuola. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 17 maggio 2022) Solo in 3 casi è concesso il trattenimento inai dipendenti pubblici. Ed in particolare a quelli del comparto scuola. L'articolo .

Advertising

ladyonorato : Il ricatto contro il personale docente (non solo quello guarito dal Covid) va fermato! Chi non fa il “richiamo” non… - orizzontescuola : Rimanere in servizio dopo i 42 anni e 10 mesi è possibile per il docente? - Gianl1974 : Fortunatamente, la bambina e sua nonna sono rimaste illese. Tuttavia, era estremamente pericoloso rimanere qui. ??L… - Adriana80602870 : Info a tutti, anche avvocati e associazioni. Noto gestore telefonico, all'educata risposta che alla fibra 'non sia… - giusmarc55 : @ladyonorato I russi possono vivere senza McDonald's, ma gli europei possano continuare la loro vita quotidiana se… -