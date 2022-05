"Quelli so' brutti forti" Sgominata la banda di pusher, estorsioni e torture a Roma: 14 arresti (Di martedì 17 maggio 2022) Questa mattina su disposizione della Dda di Roma, i carabinieri del comando provinciale della capitale hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 14 persone. In 6 sono finiti in carcere e 8 agli arresti domiciliari. I reati contestati, a vario titolo, sono associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, cessione e detenzione ai fini di spaccio, tentato omicidio, lesioni, tortura, sequestro di persona, estorsione e incendio, nonché detenzione illegale e commercio di armi da sparo. Il provvedimento cautelare si basa sulle indagini svolte nel 2018 e nel 2019 dal nucleo investigativo dei carabinieri, che hanno individuato una strutturata e pericolosa organizzazione criminale, dedita al traffico di consistenti quantitativi di sostanze stupefacenti del tipo hashish, attiva nel quartiere periferico de "La Rustica" di ... Leggi su iltempo (Di martedì 17 maggio 2022) Questa mattina su disposizione della Dda di, i carabinieri del comando provinciale della capitale hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 14 persone. In 6 sono finiti in carcere e 8 aglidomiciliari. I reati contestati, a vario titolo, sono associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, cessione e detenzione ai fini di spaccio, tentato omicidio, lesioni, tortura, sequestro di persona, estorsione e incendio, nonché detenzione illegale e commercio di armi da sparo. Il provvedimento cautelare si basa sulle indagini svolte nel 2018 e nel 2019 dal nucleo investigativo dei carabinieri, che hanno individuato una strutturata e pericolosa organizzazione criminale, dedita al traffico di consistenti quantitativi di sostanze stupefacenti del tipo hashish, attiva nel quartiere periferico de "La Rustica" di ...

