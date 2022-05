Qualificazioni Roland Garros 2022: programma, orari e ordine di gioco mercoledì 18 maggio (Di martedì 17 maggio 2022) Il programma con gli orari e l’ordine di gioco di mercoledì 18 maggio delle Qualificazioni al Roland Garros 2022. Tanti gli azzurri in campo, ben undici, per gli scontri validi per il secondo turno di questo tabellone di promozione al main draw. Saranno impegnati Agamenone, Vavassori, Cobolli, Giannessi, Zeppieri, Giustino, Errani, Moroni, Nardi, Cocciaretto e Caruso. Di seguito la programmazione. IL programma COMPLETO COURT 14 secondo match dalle ore 10 Agamenone vs Muller quinto match dalle ore 10 Serdarusic vs Vavassori COURT 2 ore 10 Kuzmanov vs Cobolli COURT 4 ore 10 Giannessi vs Tirante COURT 8 secondo match dalle ore 10 Copil vs Zeppieri COURT 10 ore 10 Sousa vs ... Leggi su sportface (Di martedì 17 maggio 2022) Ilcon glie l’didi18delleal. Tanti gli azzurri in campo, ben undici, per gli scontri validi per il secondo turno di questo tabellone di promozione al main draw. Saranno impegnati Agamenone, Vavassori, Cobolli, Giannessi, Zeppieri, Giustino, Errani, Moroni, Nardi, Cocciaretto e Caruso. Di seguito lazione. ILCOMPLETO COURT 14 secondo match dalle ore 10 Agamenone vs Muller quinto match dalle ore 10 Serdarusic vs Vavassori COURT 2 ore 10 Kuzmanov vs Cobolli COURT 4 ore 10 Giannessi vs Tirante COURT 8 secondo match dalle ore 10 Copil vs Zeppieri COURT 10 ore 10 Sousa vs ...

Advertising

sportface2016 : Qualificazioni #RolandGarros, programma e orari di mercoledì #18maggio con undici azzurri in campo - infoitsport : Roland Garros, Errani ok al primo turno delle qualificazioni - infoitsport : Qualificazioni Roland Garros 2022: avanzano Nardi e Moroni, Vavassori passa al terzo set - OA_Sport : #RG2022 Tutte vittorie per gli azzurri impegnati quest'oggi nelle qualificazioni di Parigi. Si distingue Luca Nardi… - ematr_86 : #EstateAzzurra anche Moroni e Vavassori passano il primo turno delle Qualificazioni al Roland Garros -