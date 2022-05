Qualificazioni Roland Garros 2022 | Cocciaretto batte Hartono in due set

(Di martedì 17 maggio 2022) Elisabettaaccede alle semifinali delledel. Sulla terra battuta francese, l’azzurra ha superato l’olandese Ariannein due set dopo un’ora e sedici minuti di gioco, con il punteggio di 6-2 6-4.inizia alla grande prendendosi i primi quattro game, l’olandese prova a reagire vincendo i due successivi (uno ai vantaggi e uno a zero), ma l’azzurra si ritrova e chiude rapidamente il primo set. Più combattuta la seconda frazione di gioco, dove l’azzurra inizia con il piede giusto (2-0, 3-1), ma subisce la rimonta avversaria (3-3).risponde a(4-4), che poi lascia a zero l’avversaria (5-4) e si lancia verso la vittoria. L’azzurra dunque attende l’esito ...

Lo ha detto Gian Marco Moroni, intervistato in esclusiva dal direttore di Sportface Alessandro Nizegorodcew, dopo la vittoria nellealGarros 2022 contro Feliciano Lopez. Il ...Nel corso del match valido per il primo turno di qualificazione al main draw delGarros , ha fatto l'impresa il nostro Gian Marco Moroni, che è riuscito a battere la testa di serie numero quattro Feliciano Lopez col punteggio di 6 - 1 7 - 6. Moroni interrompe così una serie ...Feliciano Lopez (ATP 111) è stato battuto dall'italiano Gian Marco Moroni (116) 6-1 7-6 (7/4) nel primo turno delle qualificazioni del Roland Garros. La notizia in sé potrebbe sembrare insignificante, ...La ticinese vince il primo turno delle qualificazioni al torneo di Parigi e ora affronterà la rumena Buzarnescu, già n. 20 al mondo. Passa anche Stricker. Esordio vincente di Susan Bandecchi al Roland ...