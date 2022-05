Qatar 2022 | Christillin | “È assolutamente falso che l’Italia sarà ripescata per i Mondiali”

(Di martedì 17 maggio 2022) Evelina, presidente della Fondazione Museo delle Antichità Egizie e delegata Uefa, è stata ospite di Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora e intervistata da Francesca Fagnani e Giorgio Lauro. Di seguito il suo intervento: “Non è vero che stiamo per esser ripescati aidi calcio anche nel caso la nazionale dell’Ecuador venisse squalificata. In caso, a rientrare sarebbe una sudamericana. Insomma, non c’è nessuna possibilità chegiochi il prossimo mondiale. TerreiAllegri anche per il prossimo anno”. SportFace.

Gazzetta_it : Italia ripescata al #Mondiale in Qatar? Chimenti: 'Sì, è possibile' - Adnkronos : #Mondiali 2022, Chimenti: 'Italia potrebbe essere ripescata”. - sportface2016 : #Qatar2022, #Christillin: 'Nessuna possibilità che l'Italia possa essere ripescata per i Mondiali' - VoxNewsInfo2 : : Mondiali Qatar 2022, Chimenti del Coni: “Italia potrebbe essere ripescata” - lifestyleblogit : Mondiali Qatar 2022, Chimenti: 'Italia potrebbe essere ripescata' - -

'C'è una possibilità che l'Italia venga ripescata per i Mondiali di, una possibilità molto più concreta di quanto si pensi'. Ad alimentare la speranza è Franco Chimenti, presidente della Federgolf, nell'intervento a La politica nel Pallone. Come sarebbe ...Il presidente della Federgolf e il 'caso Ecuador' "C'è una possibilità che l'Italia venga ripescata per i Mondiali di, una possibilità molto più concreta di quanto si pensi". Ad alimentare la speranza è Franco Chimenti, presidente della Federgolf, nell'intervento a La politica nel Pallone. Come sarebbe ...Se n’è parlato tanto di un’esclusione dell’Iran, ma ora c’è un nuovo caso che sta facendo discutere non poco. L’Italia e i Mondiali di Qatar 2022, una realtà dolorosa per i tifosi azzurri. Stiamo parl ...Evelina Christillin, presidente della Fondazione Museo delle Antichità Egizie e delegata Uefa, è stata ospite di Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora e intervistata da Francesca Fagnani e Giorgio ...