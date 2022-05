Pregiudicato ferito a colpi d’arma da fuoco a Napoli

(Di martedì 17 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Undi 45 anni è statodi arma dain via Vicinale Palazziello, a. Trasportato all’ospedale San Paolo, le sue condizioni non sono gravi. Sul fatto indagano i Carabinieri. L’uomo è statoad un gluteo, in circostanza che non sono state ancora chiarite. Sul luogo di quello che sembra essere stato un agguato, sono stati trovati dei bossoli, al vaglio ora della polizia scientifica. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

