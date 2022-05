(Di martedì 17 maggio 2022) (Adnkronos) – Una percentuale elevata (il 46,9%) delle persone in unione civile o già in unione, omosessuali o bisessuali, ha subito almeno un evento discriminatorio a scuola/università, non necessariamente in relazione al proprio orientamento sessuale. Il fenomeno è più diffuso tra i(il 61,6% dei 18-34enni), a conferma della delicata fase di formazione che precede l’inserimento nel mondo del lavoro e i possibili effetti che questa può avere sui successivi percorsi di studio e lavoro. Lo dice l’Istat, che in occasione della giornata internazionale contro l’, la bifobia e la transfobia, propone alcuni risultati delle indagini finora condotte nell’ambito del progetto, tuttora in corso, svolto in collaborazione con Unar (Ufficio Nazionale AntiRazziali), sul tema delle “...

italiaserait : Omofobia, diffuse le discriminazioni soprattutto tra i giovani - StraNotizie : Omofobia, diffuse le discriminazioni soprattutto tra i giovani - fisco24_info : Omofobia, diffuse le discriminazioni soprattutto tra i giovani: (Adnkronos) - I dati dell'Ista: in fase di accesso… - LocalPage3 : Omofobia, diffuse le discriminazioni soprattutto tra i giovani - ilmetropolitan : #Omofobia. #Istat: diffuse le #discriminazioni soprattutto tra i #giovani -

...le infiltrazioni 'ndranghetiste che oggi stanno venendo fuori in Toscana non erano così, ... Purtroppo il tema del razzismo può essere abbinato all'e a tutte le aberrazioni che vediamo ...... afferma Mattarella, 'l'impegno affinché la ripresa economica, favorita dall'afflusso di ingenti risorse europee, non sia inficiata dai tentativi di infiltrazione criminale e da formedi ...Ancora oggi l’orientamento sessuale può essere fonte di discriminazione, anche sul lavoro. Lo rileva un’indagine Istat, che rivela come per un omosessuale/bisessuale su cinque il proprio orientamento ...(Adnkronos) – Una percentuale elevata (il 46,9%) delle persone in unione civile o già in unione, omosessuali o bisessuali, ha subito almeno un evento discriminatorio a scuola/università, non necessari ...