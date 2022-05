(Di martedì 17 maggio 2022) Non pulitissima la partita di Giovanni, la porta a casa con 29 falli (la sua media in A era di 29,90) e 6 gialli (5,90 a partita prima di ieri sera). Diverse cose dal punto di vista tecnico (...

Advertising

LALAZIOMIA : Moviola Juve-Lazio: Ayroldi la tiene, c'è un dubbio sul gol di Milinkovic - sportli26181512 : Moviola Juve-Lazio, Ayroldi la tiene, dubbio sul gol di Milinkovic: Non pulitissima la direzione di gara dell'arbit… - junews24com : Juve Lazio 2-2: Milinkovic rovina l’ultima all’Allianz Stadium - gilnar76 : Juve Lazio, la moviola dei giornali: «Dubbi sulla rete del 2-2, ma il VAR…» #Finoallafine #Forzajuve #Juventus… - LazioNews_24 : #JuveLazio, la moviola sulla prestazione di #Ayroldi -

Non pulitissima la partita di Giovanni Ayroldi , la porta a casa con 29 falli (la sua media in A era di 29,90) e 6 gialli (5,90 a partita prima di ieri sera). Diverse cose dal punto di vista tecnico (...... il match valido per la 37ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Juventus e Lazio: sintesi, tabellino, risultato,e cronaca live (inviato all'Allianz Stadium) - Lasaluta l'Allianz Stadium ...Juventus-Lazio, la moviola del CorSport: "Ayroldi la tiene, voto 6". vedi letture. "Ayroldi la tiene, voto 6", titola il Corriere dello Sport nella sua moviola di Juventus-Lazio, giocata ieri sera e ...Non pulitissima la partita di Giovanni Ayroldi, la porta a casa con 29 falli (la sua media in A era di 29,90) e 6 gialli (5,90 a partita prima di ieri sera). Diverse cose dal punto di vista tecnico (c ...