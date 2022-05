Manifesto - appello Santoro - Tarquinio - Guzzanti | su armi Parlamento alzi voce

Advertising

ebonalbe : @lucioalessio Perché non convocare l’assemblea costituente del centro di ispirazione cattolico democratica e cristi… - ebonalbe : Perché non convocare l’assemblea costituente del centro di ispirazione cattolico democratica e cristiano sociale pa… - BCarazzolo : RT @AcquaBeneComune: DDL #concorrenza: un manifesto ideologico che porterà a una nuova ondata di #privatizzazioni ed esproprierà le comunit… -

Il Manifesto

... da Michele Santoro, da Sabina Guzzanti e da diversi altri promotori e animatori della serata contro la guerra in Ucraina "la pace proibita" al teatro Ghione di Roma, di cui il..."Visto che veniamo da due anni di pandemia " si legge in un" e i redditi familiari si ... I firmatari dell'non hanno dimenticato nemmeno le due isole ecologiche di via Cappuccini e ... Tacciano le armi. Appello per la pace contro la guerra