Lazio | Milinkovic manda i biancocelesti in Europa tra gli applausi dei tifosi bianconeri

La Lazio raggiunge l'Europa League grazie alla rete all'ultimo secondo di Milinkovic Savic, applaudito da tutto lo stadio La Lazio grazie al gol allo scadere di Milinkovic Savic ha trovato il pass per l'Europa League. L'aritmetica è arrivata con il pareggio e la sconfitta della Fiorentina contro la Sampdoria. Il serbo ha trovato un gol importante in quello che potrebbe diventare il suo stadio. Sergej applaudito al momento della lettura delle formazioni ufficiali da tutto lo stadio, ha trovato poi la zampata decisiva con un gol bellissimo nel finale. La Juve continua a pensarci, ma c'è da superare il muro di Lotito. Lo scrive il Corriere dello Sport.

