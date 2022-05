Juve, svolta a sorpresa: Di Maria è a un passo. I dettagli del contratto (Di martedì 17 maggio 2022) La Juventus sta per battere un grande colpo a parametro zero: Angel Di Maria è pronto a dire sì alla proposta formulatagli da... Leggi su calciomercato (Di martedì 17 maggio 2022) Lantus sta per battere un grande colpo a parametro zero: Angel Diè pronto a dire sì alla proposta formulatagli da...

Advertising

MatMaz72 : Juve, svolta a sorpresa: Di Maria è a un passo. I dettagli del contratto - cmdotcom : #Juve, svolta a sorpresa: #DiMaria è a un passo. I dettagli del contratto - infoitsport : Milan, un punto di svolta. Onore a Inzaghi anche senza titolo. Juve, troppi disastri in tre anni. Genoa, così non va - TuttoJuve24 : Calciomercato Juventus, svolta a centrocampo: Kean sblocca l’affare #Juventus #Juve #Allegri #Vlahovic #SerieA - milansette : Milan, un punto di svolta. Onore a Inzaghi anche senza titolo. Juve, troppi disastri in tre anni. Genoa, così non v… -