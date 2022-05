Highlights e gol Juventus U23-Padova 0-1, andata quarti di finale playoff Serie C 2021/2022 (VIDEO) (Di martedì 17 maggio 2022) Gara molto intensa ad Alessandria tra Juventus U23 e Padova che termina con una vittoria ospite per 0-1. Difese quadrate, portieri attenti e tanto spettacolo, con i padroni di casa che se la sono fatti sfuggire di mano nonostante una buona giocata spesso in contropiede. Padova che quindi giocherà in casa con tutti i favori del pronostico. Ecco gli Highlights del match. LA DIRETTA TESTUALE LA CRONACA DELLA GARA LE PAGELLE DEL MATCH QUANDO SEGUIRE LA GARA DI RITORNO SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 17 maggio 2022) Gara molto intensa ad Alessandria traU23 eche termina con una vittoria ospite per 0-1. Difese quadrate, portieri attenti e tanto spettacolo, con i padroni di casa che se la sono fatti sfuggire di mano nonostante una buona giocata spesso in contropiede.che quindi giocherà in casa con tutti i favori del pronostico. Ecco glidel match. LA DIRETTA TESTUALE LA CRONACA DELLA GARA LE PAGELLE DEL MATCH QUANDO SEGUIRE LA GARA DI RITORNO SportFace.

