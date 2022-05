Guerra infinita, non sono in corso negoziati di pace (Di martedì 17 maggio 2022) Il vice ministro degli Esteri russo Andrei Rudenko ha accusato Kiev di essersi praticamente ritirata dal processo negoziale. "L'Ucraina si è praticamente ritirata dal processo negoziale. I negoziati non proseguono". Il ministro... Leggi su europa.today (Di martedì 17 maggio 2022) Il vice ministro degli Esteri russo Andrei Rudenko ha accusato Kiev di essersi praticamente ritirata dal processo negoziale. "L'Ucraina si è praticamente ritirata dal processo negoziale. Inon proseguono". Il ministro...

Advertising

Giovann16809249 : RT @Peppeslm: Quando dicevamo che la #NATO volesse una guerra infinita ci avete tacciato di essere dei Putiniani. Adesso che ne danno dimos… - AlessiaJuba : @EugenioCardi Empasse micidiale: Turchia = no a Finlandia e Svezia in NATO; questo dice NO a nuove sanzioni Intan… - antonio_bux : Una guerra lunga e dolorosa è certo possibile. Una guerra infinita, una never-ending-war, no. Prima o poi le forze… - platinodoc : @platinodoc le persone con dignità ucraine hanno capito che la guerra sarà infinita e rientrano ! Gli approfittator… - sacspo : Una guerra infinita, con una media di 4 bambini morti al giorno.. 15,4 milioni di persone dipendono dagli aiuti int… -