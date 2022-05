Gucci Cosmogonie: l’intreccio tra moda astronomia storia e fiaba (Di martedì 17 maggio 2022) Il designer Alessandro Michele nel Castel del Monte ha presentato la nuova collezione Gucci Cosmogonie creando un racconto mitologico che intreccia moda, astronomia, storia e fiaba. Gucci Resort 2023 a Castel del Monte ad Andria in Puglia Stiamo parlando della collezione Gucci Resort 2023, presentata sotto la luna piena lunedì 16 maggio, in uno dei luoghi più misteriosi e affascinanti d’Italia: Castel del Monte ad Andria, in Puglia. Gli ospiti sono arrivati al calar del sole ed erano tantissimi i volti noti, da Dakota Johnson a Lana del Rey, da Elle Fanning ai Maneskin, coordinati in tartan. Sotto la luna piena hanno sfilato i moderni cavalieri dello stilista Alessandro Michele, insieme a giullari, principesse, dominatrici, dark lady ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 17 maggio 2022) Il designer Alessandro Michele nel Castel del Monte ha presentato la nuova collezionecreando un racconto mitologico che intrecciaResort 2023 a Castel del Monte ad Andria in Puglia Stiamo parlando della collezioneResort 2023, presentata sotto la luna piena lunedì 16 maggio, in uno dei luoghi più misteriosi e affascinanti d’Italia: Castel del Monte ad Andria, in Puglia. Gli ospiti sono arrivati al calar del sole ed erano tantissimi i volti noti, da Dakota Johnson a Lana del Rey, da Elle Fanning ai Maneskin, coordinati in tartan. Sotto la luna piena hanno sfilato i moderni cavalieri dello stilista Alessandro Michele, insieme a giullari, principesse, dominatrici, dark lady ...

