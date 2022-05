Genoa, senti Criscito: 'Se serve sono a disposizione' (Di martedì 17 maggio 2022) Sembrava destinato a salutare il Genoa già a campionato in corso, congedandosi da una fetta importante della propria vita per accettare... Leggi su calciomercato (Di martedì 17 maggio 2022) Sembrava destinato a salutare ilgià a campionato in corso, congedandosi da una fetta importante della propria vita per accettare...

Advertising

sportli26181512 : Genoa, senti Criscito: 'Se serve sono a disposizione': Sembrava destinato a salutare il Genoa già a campionato in c… - Gionni_Inglisc : @Zelgadis265 Minchiate. Un rigore sbagliato da uno che non deve tirarli. Due gol presi da gente che non sta in pied… -