Generale americano catturato in Ucraina dai russi: la bufala su Olson fra i prigionieri di Azovstal (Di martedì 17 maggio 2022) Generale americano catturato in Ucraina dai russi: la bufala su Eric Thor Olson catturato fra i prigionieri dell'acciaieria Azovstal di Mariupol. Generale americano catturato in Ucraina dai russi: sorprese nei tunnel dell'acciaieria Azovstal catturato a Mariupol dai russi il "Generale" Eric Thor Olson: la notizia è stata diffusa poco dopo l'avvio delle operazioni di evacuazione presso l'acciaieria di Azovstal nella quale si trovavano centinaia di militari ucraini del battaglione Azov. Nella giornata di lunedì 16 maggio, infatti, i ...

