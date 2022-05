Fedez | lo scherzo a Chiara Ferragni | “Ma sei scemo?”

(Di martedì 17 maggio 2022) Sempre molto attivi sui social,condividono molti momenti insieme ai loro follower. Proprio per questo i fan sono oramai abituati ai simpatici siparietti della coppia, dove, delle volte, non mancano gli scherzi. L’ultimo, documentato appunto dalle IG Stories del rapper, ha visto come vittima la. Cosa è successo? “Ma L'articolo

Advertising

JoKakamuKazz : @AStramezzi @GZagaglia occupa é un tuo diritto. (scherzo). Purtroppo non conosco nessuno. Hai provato a chiedere a… - zazoomblog : Chiara Ferragni terrorizzata lo scherzo che le fa Fedez è davvero … - #Chiara #Ferragni #terrorizzata - infoitcultura : Fedez, scherzo choc a Chiara Ferragni: lei urla terrorizzata. «Mi stavo annoiando» - silviapisanoo : Ho appena visto la storia su Instagram di Fedez che fa lo scherzo con la testa horror a Chiara Ferragni mentre anco… - zazoomblog : Fedez scherzo choc a Chiara Ferragni: lei urla terrorizzata. «Mi stavo annoiando» - #Fedez #scherzo #Chiara… -

'Non voglio niente' - così risponde Chiara a, dicendo di essersi molto arrabbiata . Alla fine non sappiamo come sia finita tra i due, fatto sta che Chiara non ha per niente gradito lo...Chiara Ferragni sta dormendo e, il marito, ha pensato di svegliarla così... Guarda il video dellopostato dal cantante su InstagramPurtroppo non è finita bene tra la coppia a causa del comportamento del rapper, vediamo che cosa è accaduto. Fedez ha mostato tutto sui social, scintille in casa Ferragnez.La donna è legata sentimentalmente al rapper Fedez e insieme condividono la loro vita piena di amore, di passione e qualche volta di screzi come è successo qualche tempo fa. Chiara Ferragni è stata ...