Conte a Skuola net | Cittadinanza a chi studia in Italia Accesso a Internet per tutti? Lo metterei in Costituzione

Advertising

LuigiAssecasa : RT @campanavalerio: Giuseppe Conte a - RitaBorsatti : RT @campanavalerio: Giuseppe Conte a - campanavalerio : Giuseppe Conte a - m5stel : VIDEO: Giuseppe Conte ospite a - CambiamentoDel : Giuseppe Conte ospite a -

Skuola.net

Il Presidente del Movimento 5 Stelle, ospite della prima puntata della serie di Live 'FuZure', organizzate dal portale degli studenti per far dialogare politica e GenZ, ha parlato dei temi più cari ai ...... molti prendono 3 - 4 euro lordi l'ora", ricorda il leader del Movimento 5 stelle in diretta su.net. "Il salario minimo - ricorda- è una nostra proposta di legge, riguarda soprattutto ... Giuseppe Conte a Skuola.net: “Diamo la cittadinanza a chi studia in Italia”. Il digitale “L'accesso a internet per tutti lo metterei in Costituzione” Il Presidente del Movimento 5 Stelle, ospite della prima puntata della serie di Live “FuZure”, organizzate dal portale degli studenti per far dialogare politica e GenZ, ha parlato dei temi più cari ai ...Il leader M5s: 'Molti prendono 3-4 euro lordi l'ora'. E sull'Ucraina 'basta armi, ora confronto in Parlamento per soluzione politica' ...