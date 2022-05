(Di martedì 17 maggio 2022) Antonioalla BoboTv: "Dopo Bologna avevo detto campionato finito e l'Inter ha fatto harakiri. Da lì in poi, non c'era...

Advertising

Calciomercato.com

Antoniocontinua a pungere Massimiliano Allegri, l'ex calciatore non ha risparmiato le critiche in diretta con la 'Bobo tv'. 'Dicono che non si può mandarlo via perché guadagna 10 milioni di ...Intervenuto su Twitch durante l'ultima puntata della Bobo Tv, Antonioha riservato un interventosull'allenatore della Juve, Massimiliano Allegri, ricordando anche il comune trascorso al Milan. Guarda il video Cassano durissimo: ‘Marotta, basta sceneggiate’ L’aumento dei prezzi sta modificando e riducendo le scelte dei cittadini. Sta finendo l’epoca di straordinaria ricchezza in offerta di beni e servizi, ...Antonio Cassano e l'indiscrezione su una rissa svelata da un altro protagonista. L'ex giocatore fa parlare di sé dentro e fuori dal campo.