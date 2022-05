Carolina Marconi: “Cerco di far finta di nulla ma dopo il tumore non sarò mai più quella di prima” (Di martedì 17 maggio 2022) Carolina Marconi durante e dopo il tumore ha sempre cercato di dare forza a tutti ma adesso che tutto potrebbe sembrare più semplice tira fuori il suo sfogo. Ancora una volta Carolina Marconi usa i social, racconta la sua verità, tira fuori quanto è complicato adesso per lei vivere ma alla fine trova la forza e la regala ancora una volta a chi come lei ha lottato o sta lottando contro il cancro. Non è semplice, non lo è mai stato ma la Marconi è una persona positiva e ha la fortuna di avere accanto tante persone che la amano, ne è consapevole ma a volte non basta. E’ difficile quando è in macchina da sola per i suoi giri di lavoro e pensa che sta per morire, ha un attacco di panico e deve farcela da sola. E’ difficile non avere la forza per allenarsi come vorrebbe o ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 17 maggio 2022)durante eilha sempre cercato di dare forza a tutti ma adesso che tutto potrebbe sembrare più semplice tira fuori il suo sfogo. Ancora una voltausa i social, racconta la sua verità, tira fuori quanto è complicato adesso per lei vivere ma alla fine trova la forza e la regala ancora una volta a chi come lei ha lottato o sta lottando contro il cancro. Non è semplice, non lo è mai stato ma laè una persona positiva e ha la fortuna di avere accanto tante persone che la amano, ne è consapevole ma a volte non basta. E’ difficile quando è in macchina da sola per i suoi giri di lavoro e pensa che sta per morire, ha un attacco di panico e deve farcela da sola. E’ difficile non avere la forza per allenarsi come vorrebbe o ...

